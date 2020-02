Matka Billie Eilish si zahrála v několika počítačových hrách

Zpěvačku Billie Eilish už nejspíše alespoň okrajově znáte a víte o ní možná i spoustu zajímavostí. Co jste ale nejspíše doposud nevěděli je, že její matka je herečka Maggie Baird, která se objevila rovnou v několika počítačových hrách v čele se sci-fi sérií Mass Effect, kde dabovala Samaru. Možná jste se tak snažili i najít cestu k jejímu srdci.

Look, I really like Billie Eilish and I'm not afraid to admit it. But will I admit that I might like her *more* now that I found out her mom was the voice of Samara the justicar in Mass Effect 2 and 3? Maybe...