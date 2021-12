Matrix Awakens oficiálně oznámen. Předvede, co umí Unreal Engine 5

S krátkým teaserem se představil Matrix Awakens, který nám jako jeden z prvních předvede, čeho je schopný nový Unreal Engine. Více detailů o tomto tech demu se dozvíme tento pátek a je docela pravděpodobné, že v ten den si ho budeme moci rovnou i vyzkoušet. Vše potřebné si totiž můžete už nyní stáhnout na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

"Podívejte se na budoucnost interaktivního vyprávění příběhů a zábavy s tímto tech demem Unreal Enginu 5, které si můžete vyzkoušet zdarma," uvádí popisek Matrix Awakens. "Je to výprava do realitu ohýbajícího univerza Matrixu, kde nebude chybět Keanu Reeves ani Carrie-Anne Moss."

Plnohodnotné odhalení toho, co je Matrix Awakens vlastně zač, uvidíme na The Game Awards. Ty nejsou pro české fanoušky letos časově vůbec přívětivé. Přenos totiž začíná 10. prosince ve 2:00. Kromě Matrixu by se ale mělo představit i několik dalších velkých her, takže by ponocování mělo stát za to.