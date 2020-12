Medal of Honor: Above and Beyond má nový multiplayerový trailer

Medal of Honor míří do virtuální reality a nadcházející střílečka pro Oculus, Above and Beyond, vypadá zatraceně dobře. EA nyní vypouští čerstvý trailer, který se soustředí na multiplayerovou část hry a předvádí různé herní režimy.

Virtuální Medal of Honor: Above and Beyond si zahrajeme v prosinci

Samozřejmě tak budou klasiky jako Deathmatch, Team Deathmatch, King of the Hill nebo Domination. O hru se mimochodem stará studio Respawn, zodpovědné za Apex Legends a Titanfall, takže se můžeme těšit na vyšperkovaný FPS zážitek.

Medal of Honor: Above and Beyond vychází 11. prosince letošního roku na PC pro VR platformy.