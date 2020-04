Medvěd Wrr potřebuje vaši pomoc při záchraně knížního světa

Skoro by se dalo říct, že Medvěd Wrr je na HitHitu jako doma. V roce 2017 se na této crowdfoundingové platformě objevila kampaň na knihu Medvěd Wrr: Po přečtení zavřít! Michal Široký a Jaromír Štejnar tehdy vybrali více než 350 000 (z požadovaných 100 000) korun a jejich kniha tak mohla zamířit do tiskárny. O dva roky později zkusil medvěd Wrr prorazit také na poli karetních her – a opět na HitHitu. Ve hře na motivy knihy museli hráči pomoct medvědovi Wrr zabránit ničemným pirátům, aby zničili celý knižní svět. Tentokrát se černému medvídkovi podařilo vybrat téměř čtvrt milionu. Díky tomu mohl autor hry Michal Ekrt do hry zakomponovat také zjednodušenou variantu pro mladší děti (3+ let).

Nyní se jméno medvěda Wrr objevuje na HitHitu potřetí. Tentokrát se autoři na své fanoušky obrací s pomocí s financováním vydání druhého dílu jejich knihy s podtitulem Medvěd Wrr: Zachraň knižní svět. Hlavní hrdina bude mít v novém příběhu opravdu spoustu práce – zlí piráti zase nadělali spoustu neplechy. Zmocnili se totiž stroje na výrobu knih a zpřeházeli všechny knižní příběhy. Na medvědovi Wrr tak bude dát všechno zase do pořádku, než se knihy dostanou na pulty obchodů.

HitHitová kampaň má na svém kontě v současné době necelých 150 000 z celkové částky 200 000, končit přitom bude až za více než měsíc. Mezi odměnami potom najdete mimo jiné i první díl Medvěda Wrr a také karetní hru, takže pokud vás toto universum zatím minulo, máte příležitost, jak to napravit.