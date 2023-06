Meta představila nový VR headset a několik her. Do virtuální reality míří Vampire: The Masquerade i Stranger Things

Meta Quest 3 Nedlouho před letošní Meta Gaming Showcase se světu ukázal Meta Quest 3, další generace headsetu pro virtuální realitu, který funguje sám o sobě a obejde se bez jakýchkoliv kabelů. Oproti předchůdcům se zlepší výkon, rozlišení i pohodlí při používání headsetu. Meta Quest 3 na trh dorazí během podzimu, přičemž jeho 128GB varianta vás vyjde na 499,99$. Bližší informace o vydání se dozvíme na Meta Connect 27. září. Quest 3 bude využívat nový čipset Snapdragon, který zajistí dvojnásobek grafického výkonu oproti svému předchůdci. Posune také kupředu MR (mixed reality) technologii Meta Reality, díky které budeme moci propojit virtuální svět s tím reálným. Zároveň bychom měli interagovat s reálnými i virtuálními objekty, což přijde vhod třeba při hraní virtuální deskovky na skutečném stole. Možností využití ale bude znatelně víc. Pokud nebudeme počítat pěnovou část, tak je optický profil Quest 3 o 40 % tenčí než Quest 2. Větší pohodlí by měly zajistit i přepracované ovladače Touch Plus, které se díky nové technologie zbavily trackovacích prstenců, které můžete znát třeba i z PS VR2. Nově také využijí haptiku, která už dříve byla součástí ovladačů Touch Pro. Zuckerberg věří, že ve VR budeme pracovat i bavit se. Brýle Meta Quest Pro stojí balík Velmi příjemnou zprávou je to, že Quest 3 podporuje zpětnou kompatibilitu. Hned při vydání tak budete moci využít přes 500 aplikací a her. Pokud je na vás cenovka nového headsetu moc vysoká, od 4. června si budete moci pořídit Quest 2 za nižší cenu. Verze s 128 GB vyjde na 299,99$. Za 256 GB zaplatíte 349,99$. To už je velmi dobrá cena vzhledem k tomu, že headset funguje i sám o sobě a není potřeba k němu mít PC za desítky tisíc korun. Aby toho nebylo málo, Meta chystá pro Quest 2 a Quest Pro update softwaru, díky kterému se zvýší výkon GPU až o 19 % a výkon CPU až o 26 %, což nejsou zanedbatelná čísla. Díky tomu by mělo být hraní příjemnější i se staršími headsety.

Vampire: The Masquerade - Justice World of Darkness se už ve virtuální realitě objevil. Až s touto novinkou se do něj ale podíváme v roli upíra. Stejně jako všechny ostatní hry z Meta Gaming Showcase vyjde v průběhu následujících 12 měsíců a vedle Questu 2 a 3 bude Justice hratelné i na PS VR2. Vydáme se do italských Benátek, kde hledáme vraha stvořitele protagonistky z klanu Banu Haqim. I když jakožto upír vládneme nadlidskými schopnostmi, stále musíme postupovat potichu a nenarušit pravidla maškarády. Samozřejmě je také na místě vyhýbat se dennímu světlu. V traileru můžete vidět ukázky pár schopností, díky kterým budeme moci jednoduše zakousnout naši kořist. Lov se ale neobejde ani bez správného vybavení. Pokračování upírské ságy Vampire: The Masquerade je v dobrých rukou, slibuje Paradox Vampire: The Masquerade - Justice občas nabídne i možnosti volby. Podle toho, jestli v konverzacích budete volit agresivní či rozvážnou cestu, se bude odvíjet dějová linka. I když jsou Benátky oblíbenou dovolenkovou destinací, v této temné verzi byste je navštívit nechtěli. V posledních letech v klanu Hacata, který má město pod kontrolou, panuje neklid a jeho míra se po našem příchodu nesníží ani o kapku.

Powerwash Simulator VR Málokdo by na první dobrou řekl, že úklid zaneřáděných prostor tlakovým čističem bude tak populární. Do jeho klasické verze přibývají nové úrovně ze spoluprací třeba s Final Fantasy nebo Tomb Raider a nyní se tato oddechová hříčka podívá i do virtuální reality. Hratelnost netřeba blíže popisovat. Čeká vás několik různých úrovní, které je potřeba vyčistit. K dokončení vás nic netlačí a můžete si vybrat z řady nástavců, se kterými zvládnete vyčistit každou skulinku. Na Quest 2 by Powerwash Simulator měl dorazit ještě letos.

Samba de Amigo Rytmické hry skvěle sedí do virtuální reality, což dokázal už Beat Saber. Na podzim v Samba de Amigo dostaneme místo světelných mečů ro rukou rumbakoule, se kterými budeme třást do rytmu 40 různých písniček. Není to ale jen o správném rytmu. Pro dosažení nejvyššího skóre musíte zvládat nejrůznější pózy, takže do hraní nakonec zapojíte celé tělo. I když u nás tato série nemá takovou tradici, tak se poprvé objevila na arkádách už v roce 1999 a vedle virtuální reality se nový díl chystá i na Nintendo Switch. V online režimu budete moci svůj um poměřit s dalšími sedmi hráči a vaše skóre se zapíše do celosvětových žebříčků.

I Expect You to Die 3 Potřetí se budeme snažit přežít zkoušky připravené doktorkou Prism. Je přesvědčená, že její roboti zvládnou funkci agenta lépe, než my sami. Proto jí svými schopnostmi musíme dokázat opak. Čeká vás další řada hádanek a logických hlavolamů. Je dobré si plán nejdřív dobře promyslet. Stačí totiž málo a čeká na vás rychlá smrt.

Silent Slayer: Vault of the Vampire Horory jsou dominantním žánrem ve virtuální realitě. Do jejich výčtu se přidá zajímavě vypadající Silent Slayer, ve kterém se pokusíme vkrást do sídla upíra a vrazit mu do srdce kůl. Stačí ale jeden rychlý pohyb či hlasitější zavrzání dveří a místo lovce se staneme lovnou zvěří. Opatrnost je v Silent Slayer základem. Naštěstí se na nástrahy upírského doupěte můžete připravit díky mystické knize a řadě nástrojů, které vám pomohou nezištně proniknout dovnitř.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord Tým lovců duchů míří do San Francisca, kde se odehrává další kapitola z univerza Ghostbusters. S ikonickou výbavou, kterou můžete znát z původních filmů, se vydáme polapit Ghost Lorda. Do akce budeme moci vyrazit sami nebo v partě tří hráčů v kooperaci. K Lordovi se ale musíme prokousat skrz menší duchy a kromě lovu nás čeká také správa zdejší základny.

The 7th Guest VR Tohle jméno můžete znát z 90. let. Hororová klasika se vrací ve virtuální realitě. Opět se podíváme do domu výrobce hraček Henryho Staufa, který toho skrývá víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Šest návštěvníků překročilo jeho práh, ale ani jeden už nespatřil denní světlo. V temném sídle narazíte na řadu hádanek s neustále narůstající obtížností. Během jejich řešení musíte také dávat pozor na to, co se skrývá v temných zákoutích. Průběžně tak zjistíte, co se tady děje, ale nejde jen o to přijít záhadě na kloub. Musíte se také ve zdraví dostat ven.

Stranger Things VR O VR výletu do oblíbeného seriálového univerza jsme se dozvěděli už loni. Díky novému traileru máme lepší představu, co od této verze Stranger Things očekávat. Místo toho, abychom se přidali na stranu hrdinů, si střihneme roli Vecny, který prozkoumává doposud neviděné reality a spřádá plány, aby se pomstil Eleven a Hawkins. Vydáme se do snů a vzpomínek postav známých ze seriálu, kde budeme bojovat s různými příšeráky pomocí telekineze.

Attack on Titan VR: Unbreakable Anime adaptace Útoku titánů se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V Unbreakable se budete moci přidat do elitních jednotek skautů, kteří jsou vycvičeni pro boj s titány a mají k tomu i speciální vybavení. Na vlastní kůži zažijete, jaké to je se přitahovat s OTM gearem ve snaze dostat se titánům k jejich slabému místu, abyste ho mohli proseknout svojí extra ostrou čepelí. Arzenál zbraní ale bude o něco širší. Pokud znáte předlohu, tak nejspíš tušíte, co vás čeká. Postavíte se několika druhům titánů. Menší sice nenapáchají takové škody, ale jsou podstatně hbitější než silní velikáni. Do akce za záchranou lidstva můžete vyrazit také v kooperaci pro dva hráče.

Bulletstorm VR Střílečku Bulletstorm od People Can Fly můžete znát už z předminulé generace konzolí. Objevila se také její vylepšená verze a nyní přišla řada na virtuální realitu. V roli Graysona Hunta ztroskotáme na opuštěné planetě, kde se naneštěstí ukrývá banda vrahů Dead Echo. Je tedy jasné, že vyjednávání s nimi nepůjde hladce. Už v prvních minutách tak vezmeme do rukou samopal a vyřídíme si to s nimi tak, aby tomu rozuměl každý z nich.