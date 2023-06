Meta spouští předplatné Quest+, se kterým dostanete 2 hry pro virtuální realitu každý měsíc

Meta se připravuje na podzimní uvedení headsetu Quest 3. Ještě předtím ale spouští předplatné Quest+. Není to ale širší knihovna her, jak se o něm dříve spekulovalo. Místo toho za cenu 8$ měsíčně získáte každý měsíc dvě hry. Noví předplatitelé mají do konce července první měsíc za dolar. Pokud chcete ušetřit můžete zvolit také celoroční variantu s cenovkou 60$.

Úvodní nabídku tvoří Pistol Whip, výborná rytmická střílečka, ve které tvůrci nešetřili s odstíny fialové. O jeho kvalitě svědčí také ocenění za VR hru roku 2020, kterou si odnesl na předávání cen DICE. Společnost mu dělá arkáda Pixel Ripped 1995, kde v roli devítiletého Davida prozkoumáváte klasiky tehdejšího herního světa. V srpnu pak předplatitelé dostanou Walkabout Mini Gold a Mothergunship: Forge.

Obsah v rámci předplatného bude dostupný na headsetech Quest 2, Quest 3 a Quest Pro. O aktivované hry pak jen tak nepřijdete. Můžete si klidně dát od předplatného pauzu, ale jakmile si zaplatíte další měsíc, budete mít přístup i k již dříve aktivovaným hrám. Pokud si ale některé hry neaktivujete včas, zpětně už se k nim v rámci předplatného nedostanete. V tomhle ohledu funguje v podstatě jako měsíční hry v PlayStation Plus nebo Xbox Live Gold. Skrz App Sharing pak můžete sdílet hry z předplatného i s dalšími účty na jednom headsetu.

Zdroj: Meta