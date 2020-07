Metacritic zavádí prodlevu 36 hodin od vydání pro uživatelské recenze

The Last of Us: Part 2 bylo poslední kapkou pro hodnotící serve Metacritic. Uživatelé se okamžitě po vydání hry pustili do brutálního review bombingu a hře sázeli jednu nulu za druhou. Bylo přitom nemožné, aby vůbec hru dokončili. Proto přichází nové opatření v podobě období bez uživatelských hodnocení. To bude trvat 36 hodin od vydání hry.

"Zavedli jsme šestatřicetihodinovou čekací dobu pro všechny uživatele, abychom měli jistotu, že budou mít čas si hru zahrát před jejím ohodnocením. Tato doba byla zavedena u herních sekcí na Metacritic," vysvětluje server.

Přihlížíte k uživatelským recenzím na podobných serverech, nebo na ně nedbáte a kupujete hry bez ohledu na to, jak se k nim stavějí ostatní hráči?