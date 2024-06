Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vylepší ovládání a systém zranění. Snakeovy jizvy se jen tak nezahojí

Konami se snaží vrátit na herní scénu své největší značky. U Silent Hillu po nových ukázkách z hraní místo nadšení vyvstává stále více otázek. Podobně to platí i u remaku třetího dílu Metal Gear Solid, který původně vyšel v roce 2004. Nyní jsme dostali pořádnou porci nových informací a nutno uznat, že s Deltou to vypadá velmi nadějně.

Už ve své době byl Snake Eater unikátní záležitostí. Šel do detailu v mnoha věcech, které žádná jiná z her pořádně neřešila. Do toho spadá i systém zranění Naked Snakea, který se dočká značného vylepšení. Pokud vás někdo postřelí, řízne nebo třeba popálí, tak se nic z toho nikdy plně nezahojí. Hlavní protagonista si ponese jizvy z utržených zranění po celou hru. Během závěrečných titulků tak může být Snake v perfektním stavu, zatímco druhý hráč po svém průchodu uvidí zjizvenou postavu, u které je překvapením, že se může pořád hýbat.

Věrnost realitě a imerze byly hlavními pilíři během vývoje remaku. S jejich udržením Konami pomohl Unreal Engine 5, ve kterém jsou přepracované všechny modely. Při pohledu na záběry z hraní je ale jasně vidět, že se pracuje s původními animacemi. Pokud je tvůrci využijí správně, nemusela by to nutně být překážka na cestě k úspěchu.

Aby pro moderního hráče byla Delta přístupnější, tak úpravy přijdou i směrem k ovládání. Kamera z pohledu třetí osoby v nové verzi bude odpovídat dnešním standardům a pohled přes mířidla zbraně podle slov vývojářů bude přirozenější. Stále ovšem platí, že Snake vsází převážně na plížení. V této oblasti nepřijde o žádnou ze svých dřívějších možností.

Konami myslí i na fanoušky, kteří nedají na originál dopustit. V nastavení najdete možnost Legacy Style, se kterou se bude remake hrát stejně jako původní verze. S tímto nastavením se vám navíc obraz zbaví do žluta, což má evokovat filtr použitý v roce 2004.

Není to ale jen o tom, zachovat všechno při starém. Graficky Snake Eater prokoukne opravdu znatelně, což je vidět hlavně při srovnání modelů postav. V novém traileru jsme poprvé viděli The Boss, jejíž tvář vypadá velmi dobře. Vylepšené podoby doplní také vylepšený dabing. Nemusíte se bát, že by najednou měla vaše oblíbená postava jiný hlas. Na Deltě se podílejí původní dabéři, takže v roli Snakea neuslyšíte nikoho jiného než Davida Haytera.

V průběhu týdne jste mohli zachytit informaci o tom, že obchod GameStop omylem prozradil datum vydání připadající na 17. listopadu. Oficiálně Delta žádné zatím nemá. Následně ale přišla omluva s tím, že šlo o omyl, což je dost pravděpodobné, protože tento den je neděle a stává se opravdu minimálně, že by v tento den vycházela některá z velkých her. Informace okolo nově spuštěných předobjednávek naznačují vydání v roce 2025, což nám přijde pravděpodobnější.

