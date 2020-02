Metro Exodus patří mezi nejlepší akční střílečky uplynulého roku a více než důstojné pokračování populární série. Menší kaňkou na kráse pro někoho byla jeho exkluzivita na platformu Epic Games Store, kde byla po jeden rok. Nyní, 15. února letošního roku, konečně dorazí na Steam.

Pokud tedy patříte mezi zaryté fanoušky Steamu, brzy přijde váš čas. Nové příběhové DLC, Sam's Story, mimo jiné bude ke stažení 11. února. Druhé s názvem The Two Colonels už je k mání od minulého roku.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus - returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL