Metro Redux dostalo v Evropě rating pro konzoli Nintendo Switch

Už je to nějaká doba, co jsme si mohli v kůži Arťoma vyrazit do post-apokalyptického Ruska v prvních dvou dílech série Metro. Můžeme-li ale věřit evropskému ratingovému úřadu PEGI, balíček Metro Redux míří i na konzoli Nintendo Switch.

Před nějakou dobou se zmínka o hře objevila na ratingovém portálu a byla ihned stažena, což víceméně jen potvrzuje pravost úniku. Je ale jasné, že se oficiálního potvrzení dočkáme později, pokud vůbec.

Metro: Redux je obnovený balíček dvou prvních her série - Metro 2033 a Metro: Last Light.