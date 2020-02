Metro Redux: znovu pod zem | Recenze Switch verze

Co baví Technický stav

Čeština

Žádné propady FPS

Hry i s DLC

Responzivní ovládání Co vadí Dlouhé nahrávací časy

Nelze nastavit jas 8 /10 Hodnocení

Dokázal bych vyjmenovat celou řadu her z minulých nebo i současných generací, které bych si přál vidět na Nintendu Switch. Postupem času se na něj dostala celá řada titulů. V těchto případech ale záleží především na tom, jak se port povedlo přepracovat a jestli funguje stejně dobře i na nové platformě. Mezi nejlepší případy patří třeba Alien Isolation nebo Darksiders. Nyní mezi příklady pro dobře udělaný port můžu zařadit i Metro ve vylepšené Redux verzi. Stejně jako v mnoha předešlých případech nesmí chybět připomínka, že nehodnotím hru jako takovou. Spíše je to o tom, jak dobře se ji povedlo na Switch naportovat.



Atmosféra obou her je stále špičková a Switch na tom nic nemění

Většinou to bývá tak, že studio nebo distributor pověří jiné studio tvorbou portu. Dobré jméno si v tomto ohledu udělala studia Panic Button nebo Saber Interactive. Ve 4A Games se ale rozhodli, že si to udělají pěkně po svém, takže Metro Redux na Switch přišlo přímo z dílny původních vývojářů.

Metro 2033 vyšlo roku 2010 a jeho pokračování Last Light o 3 roky později. Je ale spíše na místě porovnávat verzi pro Switch s Reduxem pro současné konzole, který vyšel v roce 2014. Nejdřív si tedy ujasníme, o co se vlastně jedná. Balíček Metro Redux zahrnuje první dva díly, přičemž oba jsou vylepšené po grafické stránce. Znatelné je to například u nasvětlení nebo kvality textur. Kromě her samotných dostanete i veškerý DLC obsah.

Jak už ale bývá zvykem, verze pro Switch se od těch ostatních vzhledem k nižšímu výkonu konzole liší. Během pár hodin hraní poznáte, že Metro, stejně jako spousta dalších her pro tuto platformu, využívá dynamické rozlišení. Na to nižší se dostanete převážně během akčních pasáží v otevřených prostorách, ale nikdy neklesne na neúnosnou míru. Také je vidět, že kvalita některých textur šla dolů. Platí to většinou pro povrchy. I některé efekty jako oheň byly upravené. Nedá se úplně říct, jestli se zhoršily nebo zlepšily. Je to spíše o osobní preferenci. To ale nic nemění na tom, že Metro vypadá na Switchi velmi dobře jak v handheld módu, tak při hraní v doku. Týká se to obou dílů, přičemž Last Light je na tom po vzhledové stránce ještě o něco lépe.

"Metro 2033 i Last Light běží naprosto plynule při 30 snímcích za vteřinu bez jakýchkoliv problémů."

Není žádnou výjimkou, že takové porty mají občas problémy s propady FPS. Metro mezi tyto případy ale nepatří. V kvalitě technického zpracování bych ho přirovnal například k Alien Isolation, což je za mě jeden z nejpovedenějších portů starší hry, který na Switchi najdete. 2033 i Last Light běží naprosto plynule při 30 snímcích za vteřinu bez jakýchkoliv problémů. Jen škoda, že vývojáři na rozdíl od Aliena jen osekávali, ale nic navíc nepřidali.



Akční pasáže jedou plynule jako nůž máslem, pomáhá dynamické rozlišení

Dobrý pocit při hraní navozuje i velmi přívětivé ovládání. Zejména u FPS stříleček jako je právě Metro je to dost důležitý aspekt. Nezapomnělo se ani na pohybové ovládání. U obou her je sice v základu vypnuté, ale jednoduše si ho můžete nastavit, jak je libo. Co ale nastavit nejde, je jas. Běžně bych si toho ani nevšiml, ale Metro je v některých částech tak tmavé, že ani příruční svítilna, kterou má Arťom vždy při sobě, vám moc nepomůže.

Další věc, která při hraní docela zabolí, jsou nahrávací časy. Při postupu do další kapitoly i při zapínání hry si můžete počkat klidně minutu. V některých případech i víc. Alespoň si v klidu vyslechnete Arťomovo vyprávění, ale většinou stejně budete i potom ještě čekat. Při smrti je ale naštěstí načtení uložené pozice otázkou pár vteřin.



Příběh patří mezi největší taháky obou her

Aby to ale nebylo jedno negativum za druhým, proložíme to jednou dobrou zprávou. Metro 2033 i Last Light na Switchi obsahují český překlad. To se samozřejmě týká pouze titulků. Na této platformě je snad nejmenší zastoupení her s českým překladem a u některých čeština ani není psaná v popisu na Nintendo eShopu. Proto tedy není od věci před začátkem hraní projet nastavení, jestli se tam náhodou neskrývá.

Také je nutno podotknout, že i po téměř deseti letech od vydání prvního dílu je Metro stále výbornou singleplayerovou FPS střílečkou. Takových už v produkci velkých AAA studií moc nenajdeme, což je škoda. Pokaždé, když nějaká taková vyjde a je udělaná dobře, hráči se jí nemohou nabažit. To je ostatně i případ Metra Exodus, které nedávno dorazilo na Steam, kde se mu podle prvních prodejních výsledků daří velice dobře. Obzvlášť na Switchi pak celkově žánr FPS moc valně zastoupený není a Metro tak zaplňuje docela výraznou díru této platformy.