Mezi stovkou neúspěšnějších PC her na Steamu jsou i tři české. Vypadla však Arma 3

Steam letos posedmé v řadě zveřejnil seznam To nej roku. Jde o žebříčky nejúspěšnějších her podle různých metrik. Tou nejsledovanější je obecný seznam titulů podle hrubých tržeb. Steam ale zveřejňuje i žebříček nejúspěšnějších nově vydaných her, nejhranější (VR) tituly, nejoblíbenější hry v předběžném přístupu nebo nejúspěšnější hry podporující Steam Deck či hraní na gamepadu.

V hlavní kategorii má jako obvykle sto zástupců rozdělených do čtyř kategorií. Platinu získaly 1. až 12. nejprodávanější hry, zlatí 13. až 24., stříbro 25. až 50. a bronz pak 51. až 100. Steam pochopitelně neuvádí konkrétní tržby a hry označené stejným cenným kovem řadí náhodně, i tak se ale dá udělat určitý obrázek o tom, co vynáší nejvíce.

Na Steamu jsou to nejčastěji multiplayerové free-to-play tituly, kde se protočí nejvíce peněz na nákup různých doplňků. V platinové kategorii je jich hned sedm: Dota 2, PUBG, Destiny 2, Apex Legends, Counter-Strike 2, CoD: Warzone a Lost Ark. S těmi mohli mířit síly letos vydané hity Sons of the Forest, Starfield, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 a tři roky starý, byť „restartovaný“, Cyberpunk 2077.

V žebříčku najdeme i tři české zástupce, kteří se tam vyskytují prakticky každý rok. Na stříbro se vyšplhal Euro Truck Simulator 2, jemuž možná pomohlo podzimní DLC West Balkans s mapami nástupnických jugoslávských států. V bronzové kategorii je sesterská série American Truck Simulator, která se letos rozrostla o mapy Oklahomy a Kansasu. Bronz patří i online survivalu DayZ od Bohemia Interactive. Naopak Arma 3 stejného vydavatele letos z Top 100 vypadla.

ETS2 a DayZ najdeme i na bronzovém stupni mezi nejhranějšími hrami, tedy takovými, které v jednu chvíli mělo puštěné minimálně 40 tisíc lidí. Arma Reforger je jediným českém zářezem ve skupině nejúspěšnějších early accessů. Očekávanou platinu pak samozřejmě v kategorii VR titulů má Beat Saber.