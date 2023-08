Mezi zabijáky v Dead by Daylight míří Vetřelec spolu s mapou na vraku lodi Nostromo

Tvůrci z Behaviour Interactive pro svoji multiplayerovku v posledních letech získali několik spoluprací nejen se světově známými horory. V jedné z těch nejnovějších mezi přeživší přibyl Nicolas Cage. Tentokrát se novinky týkají druhé strany barikádu. Na veřejném testovacím serveru si už dnes můžete vyzkoušet hraní za Xenomorfa, asi nejznámější druh vesmírného potvoráka z Vetřelce.

Nový vrah ale není to jediné, co nová kapitola Dead by Daylight: Alien, která vychází 29. srpna, bude zahrnovat. Společně s Xenomorfem se do hry podívá i Ellen Ripley jakožto jedna z přeživších. A aby toho nebylo málo, tak ve výběru map nově najdete i vrak lodi Nostromo. „Vetřelec byl a stále je jedním z nejlepší sci-fi příběhů všech dob - pro všechny v Behaviour Interactive je privilegium, že můžeme tento příběh převést i do Dead by Daylight,“ říká k oznámení Mathieu Côté.

Xenomorf bude mít jako všichni ostatní vrahové své unikátní schopnosti. Pokud vám vyhovuje rychlý a nenápadnější styl hraní, tak tohle bude něco pro vás. „Jeho vzezření je samo o sobě nápadité a nahání strach, ale to, že se objeví ve hře otevírá prostor pro zábavnou strategickou hratelnost. Jsem hrdý na to, čeho jsme s touto kapitolou dosáhli,“ dodává kreativní ředitel Dave Richard.

Na nové mapě narazíte na unikátní prvky. Skrz kontrolní stanice budou přeživší moci získat nový item Remote Flame Turret, kterým se proti Xenomorfovi na chvíli ubrání. Oproti tomu tady je vychytávka přímo pro vetřelce, a to je síť ventilačních šachet, kterými může nezištně prolézat.