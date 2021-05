Microsoft aktualizoval Xbox Series S|X. Zrychluje načítání a upravuje dashboard

Microsoft dokončil květnovou aktualizaci pro Xbox Series S|X, tu začne v příštích dnech rozesílat majitelům nové generace konzolí. Co se změní?

Několika novinek se dočká systém Quick Resume pro okamžitý návrat do několika rozehraných her. Microsoft slibuje vyšší spolehlivost i rychlejší načítání. U titulů, které Quick Resume podporují, navíc bude v dashboardu vidět jasný štítek. V přehledu her se pak vytvoří i skupina těch, které jsou momentálně udržovány v tomto režimu.

V nastavení zvuku přibude položka Passthrough, která umožní přeposlat zvuk v původním formátu skrz HDMI, typicky do AV receiveru.

Lehce se upraví i uživatelské rozhraní. Uživatelé si budou moci aktivovat dynamické pozadí dashboardu a v katalogu Game Passu se u zvolených her rovnou spustí trailer.

Rodiče pak budou moci dětem v aplikaci pro Android a iOS povolit/zakázat multiplayer nejen na globální úrovni, ale také individuálně pro jednotlivé hry.