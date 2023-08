Microsoft chce s AI proniknout i do videoher. Už na to hledá lidi

Microsoft do své redmondské centrály hledá člověka na pozici hlavního softwarového inženýry pro nově bude tým Xbox Gaming AI. V inzerátu píše, že to musí být někdo se zkušenostmi s vývojem her i umělou inteligencí, který pomůže formovat budoucnost gamingu.

Jaká přesně bude náplň práce a cíl AI týmu, firma neuvádí. V nabídce práce jen hrubě popisuje, že vývojáři budou hledat možnosti, jak techniky umělé inteligence a strojového učení implementovat do enginů nebo jiných nástrojů pro tvorbu her. Zmiňuje přitom i použití velkých jazykových modelů, tedy generativní AI, jako je ChatGPT. Případně Bing Chat a Copilot, na kterých pracuje samotný Microsoft.

Vtip je v tom, že využití umělé inteligence ve hrách je široké a tým Xbox Gaming AI se může rozeběhnout do několik směrů. Tím typickým by bylo zlepšení inteligence herních NPC, které by lépe reagovaly na okolí a hráčovy podněty. O revoluci se zde snaží třeba Nvidia s technologií ACE, která postavy naučí mluvit i bez předem daného scénáře. Zkrátka si budou vymýšlet za běhu jako u ChatGPT.

AI by mohla pomoci i umělcům s tvorbou modelů, textur, animací nebo zvuků a hudby. Už dnes vidíme v praxi, že při vytváření herních assetů si vývojáři pomáhají umělou inteligencí. Zajímavá je například technologie Altered pro hlasový deepfake. Jeden dabér může namluvit více NPC, každá přitom bude mít jinou barvu hlasu nebo i přízvuk. Toho už využili například tvůrci kyberpunkového RPG The Ascent.

Microsoft se pak snaží na Xboxu udržovat zpětnou kompatibilitu a vymyslel triky pro injektáž lepších textur do původní hry nebo zvýšení snímkové frekvence. I v tom by AI mohla pomoci, ostatně už dnes moddeři často využívají AI pro upscaling textur ve starých hrách, případně pro zlepšování kvality původních videí.

Velkou budoucnost pak AI má i při renderování obrazu. Nvidia s technologií DLSS využívající akcelerovanou AI na grafikách GeForce dobře rekonstruovat detaily při zvyšování rozlišení, s DLSS 3.5 pak generuje celé nové snímky. Na konzolích se už používá technologie FSR od AMD, která podobné triky dokáže také, byť zatím bez zásahu AI akcelerátorů (které v čipech nejsou).

via Windows Latest