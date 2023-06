Microsoft „chtěl koupit“ skoro všechny, kteří dělají hry. Tady je úplný seznam

V USA právě Microsoft u soudu s FTC vysvětluje motivy, proč chce koupit Activision Blizzard. Při slyšeních přitom prezentuje staré dokumenty a e-maily, z nichž některé jsou dost třaskavé. Nejvíce se na internetu mluví o prezentaci Gaming M&A z dubna 2021, jejíž cenzurovanou kopii si můžete sami prohlédnout na webu amerického ministerstva spravedlnosti.

Dokument zmiňuje tzv. mezery (gaps), které chtěl Microsoft vyplnit v již tak širokém záběru Xbox Game Studios. Sondoval mezi vývojáři a vydavateli a hledal takové, kteří mu pomůžou oslovit nové publikum a kteří tvoří hry, jež v nabídce XGS zatím chybí.

Na počátku Microsoft monitoroval přes 100 firem včetně českých Bohemia Interactive (Arma) a SCS Software (American a Euro Truck Simulator). Na seznamu je ale skoro každý, koho ještě nevlastní jiní giganti v oboru jako právě Activision Blizzard, Sony, Nintendo, Ubisoft, EA nebo Warner. Jde například o CD Project Red, Gearbox, Devolver Digital, Team 17, Dontnod nebo Techland.

Zajímavější je až finální seznam patnácti studií a dvou vydavatelů věnujících se konzolovým a PC hrám, které už Microsoft mohl oslovit kvůli případné akvizici.

Studio Hry 11 bit studios Frostpunk, This War of Mine Behaviour Interactive Dead by Daylight Bohemia Interactive Arma, DayZ Bungie Halo, Destiny Crytek Far Cry 1, Crysis Housemarque Returnal IO Internative Hitman Larian Studios Divinity, Baldur's Gate 3 Manticore Games Core, Island Survival Alpha People Can Fly Painkiller, Outriders Playdead Limbo, Inside Rebellion Developments Sniper Elite, Zombie Army Remedy Entertainment Max Payne, Alan Wake, Control Supergiant Games Hader, Bastion Thunderful Steamworld, Planet of Lana, Super Meat Boy

S výjimkou Manticore žádní čajíčci, ale uznávaná studia s populárními AAA hrami i indie tituly. O možném převzetí Remedy se mluvilo už dlouho, dříve navíc toto studio pro Microsoft exkluzivně vytvořilo Quantum Break. Bungie nebo Housemarque mu mezitím vyfouklo Sony.

A zmínění dva vydavatelé byli Sega a Paradox Interactive. Se Segou by získal Sonica, sérii Yakuza (Like a Dragon), Megami Tensei nebo Personu, což by Microsoftu pomohlo konečně dobýt japonský trh, kde se mu dlouhodobě nedaří. Spolu s tím by se dostal i k oblíbeným strategiím jako Football Manager nebo sérii Total War. No a v Paradoxu a jeho filiálkách je to jedna strategie vedle druhé. Europa Universalis, Hearths of Iron, Crusader Kings, Stellaris…

V Microsoftu měli spadeno i na studia vydávající mobilní hry. Kromě již zmíněných multiplatformích šlo třeba o Playrix (Gaderscapes, Township), Scopely (Marvel Strike Force, Star Trek Fleet Command), Netmarble (Harry Potter Hogwarts Mystery) nebo Niantic (Pokémon Go). Zálusk měl také na Zyngu (Farmville, Zynga Poker), kterou ale za 13 miliard dolarů nakonec koupilo Take-Two.

