Microsoft chtěl převzít Activision Blizzard už tento týden. V USA mu ale zatím svázali ruce

Největší videoherní obchod historie se na chvíli zastavil. Americká Federální obchodní komise (FTC), která na akvizici z pozice regulátora trhu v USA dohlíží, si u federálního soudu vymohla dočasné pozastavení námluv obou firem. Už v pondělí FTC vydalo zprávu, že chce obchod zablokovat předběžným opatřením, protože prý Microsoft byl připraven Activision Blizzard za 69 miliard dolarů převzít už tento týden bez ohledu na to, že britský regulátor akvizici zakázal.

V Británii se ale Microsoft odvolal a poté dostal zelenou u antimonopolních úřadů v EU a Číně, což mu dalo sebevědomí v obchodu pokračovat. A chtěl jej stihnout dřív, než se do věci vloží právě FTC.

FTC se proti spojení gigantů postavilo již loni v prosinci s obavami, že by Microsoft měl na trhu příliš silnou pozici a mohl poškodit spotřebitele tím, že by přestal vydávat budoucí tituly Activision Blizzardu na konkurenčních platformách. Akvizici napadlo žalobou, ale k prvnímu slyšení mělo dojít až letos v srpnu.

Na to zase nechtěl čekat Microsoft, protože ve smlouvě o akvizici se zavázal tím, že obchod dokončí do jednoho a půl roku (termín končí 18. července 2023). Pokud by se tak nestalo, musel by akcionářům Activisionu zaplatit další 3 miliardy dolarů.

Teď tedy panuje patová situace. Microsoft a Activision Blizzard musí do 16. června předložit argumenty proti zavedení předběžného opatření. FTC pak musí do 20. června na jejich zprávu reagovat. Soudní slyšení, na kterém se má o předběžném opatření blokujícím obchod rozhodnout, proběhne 22. a 23. června. Pak budeme vědět víc.

Zdroje: Bloomberg, The Verge