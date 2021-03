Microsoft chystá na začátek dubna prezentaci pro fanoušky Age of Empires

Stále se mluví o tom, že do konce března by měl Microsoft uspořádat další velkou prezentaci, kde se má odhalit několik velmi očekávaných projektů. Oficiálně ale nic potvrzené není. Oproti tomu už je ale 100% jisté, že 10. dubna v 17:00 našeho času proběhne prezentace věnovaná sérii Age of Empires, na jejíž čtvrtý díl už čekáme pěkných pár let.

Během půlhodinové prezentace, která bude živě streamovaná na platfomách jako Twitch, YouTube nebo Facebook, uvidíme nové záběry přímo z hraní. Kromě toho také dojde na představení civilizací a detailů ohledně kampaní. Celou dobu se ale prezentace nebude věnovat pouze čtvrtému dílu. Vývojáři na oficiálních stránkách slibují také novinky pro hráče definitivních edicí AoE II a AoE III.

Age of Empires IV bylo oznámeno už před třemi lety, takže už by bylo docela načase, aby nám vývojáři ze studia Relic Entertainement prozradili vícero detailů. Rozhodně bychom se nezlobili, kdy na dubnové prezentaci konečně padlo i datum vydání.