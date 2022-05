Microsoft Flight Simulator brzy dostane podporu technologií FSR a DLSS

Grafická stránka hry bude zase o něco vypiplanější.

Tvůrci nejnovějšího Microsoft Flight Simulatoru oznámili, že do hry míří podpora pro technologie AMD FSR 2.0 a DLSS, což by mělo zásadně ovlivnit plynulý chod hry bez dopadu na výkon. Informace pramení z posledního Q&A.

Jak DLSS 2.0, tak FSR 1.0 by se mělo do hry dostat v červencové aktualizaci Update 10. O přesné datu pro FSR 2.0 se zatím nemluvilo, mělo by ale dorazit "brzy".

Tvůrci také podotkli, že během konference Microsoftu, která je naplánovaná na 12. června, bychom se měli dočkat informací o dalším pořádném balíku obsahu do hry a dokonce i velkého překvapení.