Microsoft je o krok blíž k získání Activision Blizzardu. Soud s FTC vyhrál

Americká federální obchodní komise (FTC) neuspěla ve sporu s Microsoftem, kdy se snažila zabránit akvizici Activision Blizzardu v hodnotě 69 miliard dolarů s tím, že by to narušilo rovnováhu na trhu. Soudkyně Jacquline Scott Corley se postavila na stranu redmondské společnosti (viz rozhodnutí), protože varování FTC nepovažuje za opodstatněné.

Soudkyně ve verdiktu zmiňuje slíbené závazky ze strany Microsoftu i některé již dojednané smlouvy. Firma chce v příštích 10 letech vydávat Call of Duty i na PlayStationu. Série bude aktivní i na Nintendu Switch, byť v tomto případě není jasné, jestli budou vývojáři držet krok s verzemi pro Xbox a PS, nebo se má dohoda týkat portování starších her, převedení mobilních titulů apod.

Plusové body pak Microsoft získat i za několik dlouhodobých smluv týkajících se vydávání jeho her v konkurenčních cloudových/streamovacích platformách, jako je například GeForce Now.

Úplně vyhráno ale Redmondští ještě nemají. Obchod musí dokončit do 18. července, jinak akcionářům Activisionu budou muset vyplatit tři miliardy dolarů, protože by nestihli slíbenou 18měsíční lhůtu od oznámení po dokončení akvizice.

Zabránit tomu může případné odvolání FTC, které komise může podat do 14. července. Obchod pak nadále brzdí britský antimonopolní úřad, který se též postavil proti. Microsoft se však odvolal a 28. července jej čeká první slyšení. Firma ale může najít právní kličku, jak akvizici dokončit i bez posvěcení CMA.

Šéf xboxové divize Phil Spencer i prezident firmy Brad Smith mezitím chválí rozhodnutí soudkyně Corley a věří, že Activision Blizzard opravdu převezmou.

via ArsTechnica