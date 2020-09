Microsoft koupil Bethesdu? Kupte Konami, žádají od Sony fanoušci

Fanoušci PlayStationu na fóru ResetEra začali šířit výzu pro Sony, aby společnost zakoupila Konami. Mělo by jít v podstatě o odvetu za to, že Microsoft koupil za rekordní sumu sedmi a půl miliard dolarů mateřskou společnost Bethesdy a s ní licence značek jako Doom, The Elder Scrolls či Fallout. Výzva se brzy rozšířila za hranice fóra a nyní na Sony apelují především fanoušci na Twitteru. Najdou se ale i tací, kteří si z těchto fanatických nadšenců utahují.

I see gaming forum discourse remains as cringe as ever https://t.co/kub0ZKW4iN — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 21, 2020

Není se ostatně čemu divit. Ti, kdo od Sony takovou akvizici žádají, si nejspíše nejsou vědomi toho, o jak brutální investici by šlo. Konami má ve svém portfoliu mimo jiné velmi silné značky jako Silent Hill, Metal Gear Solid či Castlevania. Zapomínat nesmíme třeba také na fotbalové velikány eFootball PES. Díky tomu má společnost podobnou hodnotu jako Bethesda a miliardová investice by rozhodně musela být opodstatněná něčím víc, než jenom zájmem fanoušků. Nadšence tak může utěšovat pouze fakt, že se už delší dobu spekuluje o návratu Silent Hillu, který by mohl s dalším dílem přispěchat exkluzivně na PS5.