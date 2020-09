Microsoft kupuje Bethesdu. Vývojáři sérií jako Fallout a Doom nyní patří pod Xbox

Microsoft v minulých letech odkoupil hned několik velkých vývojářských studií, které nyní patří do celku Xbox Games Studios. Phil Spencer se nijak netajil tím, že nákupy rozhodně nejsou u konce a chtějí svůj tým doplnit dalšími silnými hráči na herním trhu. Dnes mají za sebou velký zářez. Microsoft odkoupil společnost ZeniMax Media, pod kterou patří i Bethesda Softworks. Dle informací novináře Jasona Schreiera za tento nákup Microsoft zaplatil 7,5 miliardy dolarů.

Xbox tak nabral více než 2 300 nových lidí ve studiích Bethesdy po celém světě. Pokud bychom měli být konkrétní, spadají do toho Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Games, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios. Pokud bychom pak měli vyjmenovat jejich nejikoničtější série, tak to budou The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Quake a spousta dalších.

Nebudeme si nic nalhávat, v posledních letech se Bethesdě moc nedařilo, takže přechod pod Microsoft do jisté míry dává smysl. Také ale musíme brát v potaz, že to pravděpodobně znamená konec jejich novým hrám na PlayStationu. O to více nás nyní zajímá Deathloop, což je novinka od Arkane Games, která má být první rok exkluzivitou pro PlayStation. Podobně to platí i pro Ghostwire: Tokyo. Předpokládáme, že tento plán stále platí, ale v budoucnu už se s logem Bethesdy nejspíš budeme setkávat jen na PC a Xboxu.

Zdroj: Xbox