Microsoft kupuje Sony. Nejnovější akvizice otřese zábavním průmyslem

Akvizice Microsoftu pokračují a nabývají nebývalých rozměrů. Pravděpodobně největší akvizice v historii změní celý zábavní průmysl.

Microsoft dnes ráno šokoval celý svět, když oznámil koupi japonského giganta SONY. Potvrdil to sám generální ředitel Microsoftu Satya Nadella v tiskové zprávě. Přesná částka je zatím v utajení, ale dá se předpokládat, že se jedná o dosud největší akvizici v historii. Možná povede k tomu, že Microsoft, který je zatím druhou největší firmou, svou hodnotou přesáhne Apple.

"SONY nám bylo vždy konkurentem a v mnohých ohledech nás dokonce předčilo." říká generální ředitel Microsoftu Satya Nadella: "Již dlouhodobě byla diskutována možnost akvizice, která by nám umožnila poskytnout naše produkty mnohem většímu množství lidí."



Vlevo je generální ředitel SONY Kenichiro Yoshida, vpravo generální ředitel Microsoftu Satya Nadella

Ačkoli jako hráči vnímáme hlavně dopad na herní průmysl, akvizice se dotkne celého zábavního průmyslu, jak ho známe. Satya Nadella společně s Philem Spencerem doplnili některé z dlouhodobých plánů.

"SONY vyvíjí vynikající hardware, kterým nám již roky konkuruje." uvedl Satya Nadella: "Sjednotíme naše snažení, aby Microsoft poskytl výrobky nejvyšší kvality, co se týče počítačů, mobilů, herních konzolí nebo VR. Na výrobky od SONY plně integrujeme všechen software Microsoftu jako Windows, Microsoft Office nebo Cortana."



Výrobky od SONY brzy doplní "rodinu Microsoftu"

"Pro herní divizi je zásadní další rozšíření působnosti Xbox Game Pass." uvedl Phil Spencer, šéf Xbox divize Microsoftu: "Hráči si budou moci užít naše skvělé hry i na Playstationu. Hry od SONY zase vyjdou na Xboxu. Celkové propojování je však dlouhodobé."

Jak Satya Nadella, tak Phil Spencer samozřejmě dodávají, že změny nebudou okamžité. Zpočátku se dočkáme sjednocení softwaru, rozšíření Game Passu. Až časem se firmy SONY plně začlení pod křídla poboček Microsoftu. PS5 z prodeje stáhnuto nebude, ale dá se očekávat, že jeho výroba bude ukončena a konzole bude postupně nahrazena Xboxem.



Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer vidí potenciál hlavně v rozšíření Xbox Game Pass

"Všechny výrobky od SONY se dočkají plné podpory Microsoftu. Zákazníci se nemusí ničeho bát," ujistil fanoušky Satya Nadella.

Nesmíme zapomenout ani na filmový průmysl, kde má SONY výrazné zastoupení. "Xbox má mnoho skvělých značek a seriál Halo nám ukázal, že je o to zájem. Filmy na motivy našich slavných sérií jsou rozhodně možné," uvedl Phil Spencer. Akvizice SONY by teoreticky mohla umožnit vydání filmu Gears of War, o kterém se pár let už nemluvilo.

Právníci samozřejmě mohou mít pochybnosti, zda bude akvizice povolena. Existuje samozřejmě protimonopolní zákon. Naštěstí se touto otázkou nemusíme zabývat, jelikož se jedná pouze o aprílový žertík.

Doufáme, že vás pobavil. Rozhodně jsme zvědaví, zda by se vám tato akvizice líbila či by to byla spíše noční můra.