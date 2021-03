Microsoft má na letošní rok pár dosud neoznámených herních překvapení

Vypadá to, že divize Xboxu má ještě několik neoznámených projektů, které by se mohly podívat na trh ještě v letošním roce. Oznámil to vedoucí programového managementu Xboxu, Jason Ronald, na nedávném podcastu The Iron Lords, kde na otázku letošního roku dodal, že zdaleka ne všechny hry už byly oznámeny.

Microsoft zjišťuje zájem hráčů o funkce podobné ovladači DualSense

Reddit již začal horlivě spekulovat o tom, jaké hry by mohly být brzy odhaleny. Tipy se pohybují od nového dílu závodů Forza Horizon až po Wolfenstein, Microsoft si ale vše zatím pečlivě střeží, takže jsou to jen čisté dohady. Nákup Bethesdy byl ostatně oficiálně schválen, takže bude zajímavé sledovat, jak toho Microsoft v nadcházejících měsících využije.