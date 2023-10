Microsoft má volnou cestu k akvizici Activisionu. Britský regulátor obchod schválil

Už je to víc než rok a půl od prvotních zpráv o největší akvizici v herním průmyslu. Microsoft odkoupí společnost Activision Blizzard za rekordních 68,7 miliardy dolarů a dneškem mu k dokončení obchodu chybí už jen kousek. Britský regulační úřad CMA byl poslední velkou překážkou a po změnách ohledně cloudového hraní, na kterých Microsoft bude spolupracovat s Ubisoftem, přišlo schválení.

Prezident Microsoftu Brad Smith v příspěvku na X píše, že je vděčný CMA za jejich důkladné šetření a konečné rozhodnutí. „Překonali jsme poslední regulační překážku k dokončení akvizice, která, jak věříme, bude přínosem pro herní průmysl a hráče po celém světe.“

„Prodejem práv společnosti Activision na streamování společnosti Ubisoft jsme zajistili, že Microsoft nemůže mít nad tímto důležitým a rychle rostoucím trhem moc. S rozvojem hraní přes cloud tento zásah zajistí lidem konkurenceschopnější ceny, lepší služby a širší výběr. Jsme jedinou agenturou pro hospodářskou soutěž na světě, která dosáhla tohoto výsledku," uvádí v prohlášení Sarah Cardell, výkonná ředitelka CMA.

Už je tedy jen v rukách Microsoftu, kdy finalizuje potřebné papírování a přivítá týmy spadající pod Activision Blizzard do skupiny Xbox Game Studios. Společně s tím můžete očekávat i postupný příchod her od Blizzardu do nabídky Game Passu. Velké série jako Diablo nebo Call of Duty se v ní objeví nejdřív v příštím roce, o čemž tento týden informoval Activision.