Microsoft může koupit Activision Blizzard. Evropská komise schválila největší videoherní obchod historie

Zatímco u britského antimonopolního úřadu Microsoftu narazil a bude se muset proti rozhodnutí odvolat, Evropská komise mu nákup Activision Blizzardu schválila. Proti rekordnímu obchodu za 69 miliard dolarů sice také měla námitky, ale Microsoft se ji svými ústupky podařilo přesvědčit.

Komise po důkladném vyšetřování dospěla k závěru, že obchod by neohrozil konkurenční trh s konzolemi nebo předplatným. K tomu uvádí, že Microsoft by neměl žádnou motivaci přestat vydávat hry Activision Blizzardu na PlayStationu, protože to nedává ekonomický smysl. PlayStation je v Evropském hospodářském prostoru čtyřikrát prodávanější než Xbox.

A i kdyby hry z PlayStationu stáhnul, trh by to příliš neovlivnilo. Komise specificky zmiňuje Call of Duty, což je velmi populární hra, ale spíš v jiných částech světa než v Evropě, kde se daří jiným multiplayerovým titulům. Navíc je prý Sony dostatečně silné na to, aby na ztrátu Call of Duty mohla reagovat.

Zajímavý je ale bod týkající se předplatného. Komise uvádí, že hry Activisionu by do takových služeb nezamířily bez ohledu na to, jak akvizice dopadne, protože by to kanibalizovalo prodeje jednotlivých her. To je v rozpozoru s očekáváním i sliby Microsoftu, že všechny jím vydávané hry budou součástí Game Passu. Možné nedorozumnění možná vzniklo tím, že Komise myslí exkluzivní přístup jen skrz předplatné, to ale Microsoft nepraktikuje.

Zase ten cloud

Hlavní třecí bod se týkal stejně jako v případě Británie cloudového hraní. Tam má Microsoft vedle Sony, Nvidie a dalších hlavní pozici, pořád jsou to ale nižší desítky milionů hráčů a celkově příliš mladý trh. Přesto je i podle Evropské komise důležité, aby zde nevznikl potenciální monopol a hry Activision Blizzardu nebyly dostupné jen prostřednictvím služby Game Pass Ultimate.

A zde přicházejí ony ústupky ze strany Microsoftu. Ten se zavázal, že nadcházejících 10 let bude současné i budoucí videohry Activision Blizzadu volně zpřístupňovat všem streamovacím službám, ať už licence k oněm hrám budou držet sami uživatelé, nebo konkrétní služby.

Microsoft už ostatně podepsal desetiletou dohodu s Nvidií, takže jeho hry budou dostupné v GeForce Now (kde si je ale musí koupit sami hráči skrz Steam apod.). Obdobnou dohodu má také s menšími službami jako Boosteroid, Ubitus, EE nebo Nware. Vedle toho se firma zavázala své hry vydávat i na Steamu nebo pro Nintendo.

Nutno však zmínit, že současné hry Activisionu jako právě série Call of Duty, Diablo nebo Warcraft ve streamovacích službách nejsou, ani té od Microsoftu.

Akvizici kromě Britů nadále přezkoumává také Americká obchodní komise. Menší regulátoři v Brazílii, Japonsku, ale třeba také Srbsku nebo na Ukrajině již obchod schválili.