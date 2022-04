Microsoft může slavit, Xbox Series S|X se prodává rychleji než úspěšný Xbox 360

Novým Xboxům se daří jako žádné předchozí generaci, na PS5 to ale pořád nestačí

Xbox 360 zůstává s 86 miliony kusy nejúspěšnější herní konzolí od Microsoftu. Během životního cyklu byl dlouhou dobu prodávanější i než PS3, ale Sony nakonec vývoj otočilo a dodalo na trh o 1,5 milionu zařízení více. Nové Xboxy Series S a Series X by ale mohly X360 pokořit.

Naznačují to alespoň čísla od analytiků z VGChartz, která na Twitteru sdílel i hlavní markeťák Xboxu Aaron Greenberg. Microsoft čísla prodejů nezveřejňuje, takže odhady VGChartz vzešlé přímo ze statistik obchodů jsou to nejlepší, co máme.

Xbox Series S|X mají po 17 měsících od premiéry na kontě již 13,87 milionu prodaných kusů, Xbox 360 za stejnou dobu nasbíral 9,38 milionu. Hranici 14 milionů protnul až v 26. měsíci života.

Odhady prodejů Xboxu 360 a Series S|X (zdroj: VGChartz)

Jak ukazuje graf, Xbox 360 rostl prakticky lineárně s odchylkami způsobenými přes Vánoce. Microsoft zájem průběžně přiživoval nejen novými hrami, ale také upravenými konzolemi (vzniklo celkem šest revizí) a hlavně Kinectem. Pohybové ovládání bylo ve své době takový hit, že bylo ze začátku nedílnou součástí i Xboxu One, kterého se nakonec prodalo jen 50 milionů kusů. PlayStation 4 byl mezi hráči více než dvakrát tak oblíbený.

V průběžných součtech vede Sony i v této generaci. Po posledních Vánocích firma přiznala 17milionové prodeje, na čísla za první čtvrtletí tohoto roku zatím čekáme. Podle VGChartz by to ale mělo být 19,25 milionu, tedy asi o třetinu víc než Xbox Series S|X.