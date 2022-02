Microsoft na PlayStation nezanevře. Vydá pro něj Call of Duty a sám chce více otevřít Xbox

Microsoft je na prahu největší videoherní akvizice. Oznámil, že za 69 miliard dolarů koupí vydavatelství Activision Blizzard. Obchod ještě musí schválit regulační úřady. S regulacemi se ale firma bude potýkat i při prodeji her a doplňků na Xboxu a počítačích. Úřady po celém světě si totiž brousí zuby na monopoly v softwarových marketech. Microsoft proto včera oznámil plán, kterým chce ukázat, že on je ten hodný.

Největší videoherní obchod historie! Microsoft kupuje Activision Blizzard za 68,7 mld. dolarů

Jedenáct bodů tzv. Open App Store Principles tvoří kostru budoucího Microsoft Storu, který má fungovat ve Windows, na Xboxu, ale jenž bude mít i důsledky na konkurenčních platformách.

Otevřenější Store

Ve zkratce můžeme říci, že Microsoft slibuje, že do jeho softwarových obchodů budou moci vstoupit všichni vývojáři, pokud dodrží jím stanovené zásady na kvalitu a bezpečnost her. Všem bude měřit stejným metrem.

Platí to i pro Microsoft. Uvádí, že nezneužije neveřejné informace o hrách třetích stran k tomu, aby na tom stavěl nebo vylepšoval vlastní tituly. Hry z jeho produkce navíc nemají mít ve Storu nějaké prominentní místo, ale bude s nimi zacházet stejně jako s tituly jiných studií a vydavatelů. Tím tak odpovídá na nedávné obavy indie vývojářů, že Microsoft zaplaví Game Pass hromadou vlastní AAA her a ty menší projekty by se v nabídce úplně ztratily. Tato pravidla začnou postupně platit od dnešních dní.

V budoucnu ale Microsoft zavede i další. Mluví o tom, že po vývojářích nebude požadovat, aby in-app platby v jejich hrách probíhaly skrz Store, ale budou moci využít jiné systémy. Microsoft za to tvůrce nebude nijak znevýhodňovat. Nebude jim ani bránit přímo oslovovat hráče.

Apple vyhrál soud s Epicem. Musí však povolit alternativní platby v App Store

Hlavně v EU je teď v softwarových obchodech a platebních systémech velmi dusno, viz snahy o rozbití monopolu Apple App Storu. Microsoft chce proto udržet Store relativně otevřený tak, aby úředníci měli radost, ale jeho to nepoškodilo.

Prezident Microsoft Brad Smith explicitně řekl to, co všichni tušili, ale firmy se o tom bály mluvit. „Herní konzole jsou prodávány hráčům se ztrátou, aby se vytvořil robustní a životaschopný ekosystém pro vývojáře. Náklady se později vracejí prostřednictvím příjmů z prodeje her,“ říká Smith.

Novými pravidly se tak Microsoft časem vzdá části příjmů. Prodej samotných her zůstane ve Storu, ale pokud „všechny ty fortnajty“ budou chtít in-app platby za doplňky prodávat jiným způsobem, Microsoft jim v tom nebude bránit.

Kamarádství se Sony i Nintendem

Smith také uvádí, že je dnes na světě 2,8 miliardy hráčů a Microsoft chce oslovit všechny, aby mohli hrát na čemkoliv, co zrovna budou mít po ruce. Může jít o počítač, mobil, konzoli, televizor nebo cokoliv jiného, co je schopné připojit se k internetu a streamovat. Hráči se obávali, aby to „cokoliv“ nebylo ve skutečnosti „cokoliv kromě PlayStationu“.

Šéf Xboxu Phil Spencer už po akvizici Bethesdy neustále odpovídá na dotazy, jestli budoucí tituly budou exkluzivní jen pro platformy Microsoftu (tj. Windows a Xbox), nebo je budou vydávat i jinde. Odpověď pořád zní – to záleží. Firma chce exkluzivity posuzovat titul od titulu.

Brad Smith včera potvrdil, že až Microsoft získá Activision Blizzard, bude Call of Duty a další tituly této firmy vydávat i na PlayStationu. Možná nepůjde o všechny hry, se Sony se ale domluvil, že půjde o více her, než stanovují současné dohody s Activisionem. Stejně tak by chtěl Microsoft nadále spolupracovat také s Nintendem. Nic konkrétního ale zatím nevíme.