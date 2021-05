Microsoft na Xboxech vždy prodělával. Do zisku jej dostaly hry a služby

Že nově uváděné herní konzole stojí méně, než za kolik je firmy vyrobí, není nic překvapivého. Ziskový hardware dokáže vyrobit jen Nintendo, které nepoužívá nejmodernější technologie a zároveň se nebojí vyšších cen. Sony při ohlášení hospodářských výsledků přiznalo, že PS5 momentálně prodává se ztrátou. Microsoft na tom s konzolemi není jinak.

Sony prodalo 7,8 milionu PS5, konzole ale zůstává ztrátová

Lori Wright, která má na starost finanční stránku Xboxu, to prozradila coby svědkyně v případu Epic Games vs. Apple. Právník Epicu Wes Earnhardt se jí zeptal, jakou mají na konzolích marži. Wright odpověděla, že žádnou, Xbox prodávají se ztrátou. Nemá tím na mysli jen aktuální novou generaci Xbox Series, konzole nebyla v plusu za celou dvacetiletou historii.

To už trochu překvapivé je. Obecně totiž platilo, že postupem času výrobní náklady klesají, takže hardware na sebe začne v určitém čase začne vydělávat. Byl to třeba případ PS4, který se v průběhu životního cyklu dostal do plusu, což potvrdilo i samotné Sony. Že ale Microsoft prodělává neustále, vyvolává spíš otázku, jak přesně kdo výrobní náklady počítá.

Experti z IHS Markit odhadovali, že vyrobit komponenty a smontovat Xboxy One, One S i One X stálo méně, než za kolik se konzole nakonec prodávala. Když ale uvážíme různou daňovou politiku v jednotlivých regionech, marže prodejců, postupné slevy a do nákladů započítáme i servis, dopravu a hlavně vývoj, konzole klidně mohou být v mínusu během celého životního cyklu. Záleží na kreativitě účetních.

Pro výrobce to ale není problém, protože ztrátu z hardwaru dorovnávají pomocí zisků se softwaru a služeb. Jak vyšťoural analytik Daniel Ahmad, za fiskální rok 2019 dokázalo Sony na prodeji her a služeb vydělat 4,1 miliardy dolarů, Nintendo 2,3 miliardy a Microsoft okolo 2 miliard. V miliardové lize jsou mimochodem i Apple, Google, Netease, Activision Blizzard, EA a Epic Games.

Zdroj: Protocol, VGC