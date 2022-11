„Microsoft nás chce postavit do pozice Nintenda a ignoruje fakta,“ tvrdí Sony. Spory o akvizici Activisionu pokračují

I když už dvojice úřadů Microsoftu posvětila akvizici společnosti Activision Blizzard, stále musí dostat schválení od dalších 14. U britské komise se přistoupilo k zevrubnějšímu prošetření, ke kterému se společnost Sony zveřejnila nové dokumenty. V nich mimo jiné uvádí, že pokud by obchod prošel, spousta hráčů by přešla z PlayStationu, Microsoft by mohl zvednout cenu své konzole a ve víru toho všeho by byli poškozeni i menší vývojáři.

Velmi důležitým tématem v těchto dohadech je série Call of Duty a jinak tomu není ani tentokrát. Microsoft v jednom ze svých prohlášení uvádí, že Nintendo je důkazem toho, že i bez Call of Duty je možné prosperovat. Sony ale odpovídá s tím, že Microsoft ignoruje fakta. „Microsoft tvrdí, že odlišný model Nintenda ukazuje, že PlayStation nepotřebuje Call of Duty k tomu, aby mohl být stále silnou konkurencí. Ale odhaluje tím svoji pravou strategii. Microsoft chce PlayStation dostat do pozice Nintenda, takže by pro Xbox nebyl takovým soupeřem.“

Pokračuje v tom duchu, že Xbox by se stal jedinou platformou, kde najdete všechny střílečky, které se mezi konzolovými hrami umísťovaly na horních příčkách v prodejních žebříčcích. Kromě Call of Duty je to Halo, Gears of War, Doom nebo Overwatch.

Dále je řeč o tom, že Call of Duty už od prvního dílu dosahuje neuvěřitelných prodejů. Kolik procent hráčů by podle Sony PlayStation ztratil, bohužel není veřejně dostupné. „Zatímco ignoruje tato fakta, Microsoft argumentuje tím, že Nintendo je úspěšné bez Call of Duty. Nintendo ale nabízí odlišný zážitek od Xboxu i PlayStationu, protože se zaměřuje na rodinné hry, které jsou velmi odlišné od her s ratingem PEGI 18 jako je Call of Duty.“

Argumenty Sony do jisté míry dávají smysl. O Nintendu přeci jen v záležitostech týkajících se této akvizice nebyla řeč. Obecně se bere tak, že si jede vlastním tempem a sleduje, jak se PlayStation pere s Xboxem. Nicméně stále těžko říct, jestli by dopady byly skutečně tak velké, jak je Sony popisuje. Call of Duty je pro něj ale bezesporu důležitou značkou. Dlouhé roky s Activision spolupracovaly a konzistentně se nové díly umísťují mezi nejhranějšími hrami na PS4 a PS5. Ještě bude zajímavé sledovat, jak to celé dopadne.

