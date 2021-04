Microsoft nechá vývojářům PC her více peněz a chystá velké novinky

„Chceme komunity budovat okolo her, nikoliv zařízení,“ říká Matt Booty, šéf Xbox Games Studios. Důsledky v praxi vidíme v posledních letech, vše se netočí kolem herní konzole, ale Microsoft vzal na milost i hráče na PC a mobilech.

Cloudové hraní z Xboxu míří na PC a iOS. Zatím bude na pozvánky

Díky novým aktivitám se z Microsoft Storu ve Windows 10 pomalu stává důstojná konkurence Steamu. Najdeme v něm již stovky her, řadu z nich lze hrát za měsíční poplatek prostřednictvím Game Passu a firma upravuje rozhraní a funkce pro streamery. Aktuálně firma pracuje na tom, aby se hry ze Storu stahovaly rychleji.

Připravuje ale také řadu novinek pro vývojáře. Minulý týden představila DirectX 12 Agility SDK, pomocí nichž bude možné využít nejnovější grafické vychytávky i ve Windows 10 November 2019 Update, doposud vyžadoval o půl generace novější systém.

Rodinu DX12 by pak brzy měla doplnit technologie DirectStorage, která by na PC s SSD (pro PCIe 3.0+) měla citelně zrychlit načítání her, jako to známe z nových Xboxů. Viz Proč současné hry neumí využít rychlé SSD?

Z konzolí se na PC dostane také funkce Auto HDR, která bude převádět běžné (SDR) hry na monitory s vysokým dynamickým rozsahem. Experimentální novinka již funguje u více než 1000 titulů pro DirectX 11 a 12.

Ke hraní F2P her na Xboxu už nepotřebujete placené zlaté členství

Vývojáři se také mohou těšit na úpravu pravidel ve Storu. Od 1. srpna si už Microsoft nebude z prodeje strhávat 30% provizi, ale pouze 12%. Srovná tím krok s Epic Games Storem a možná přesvědčí část autorům k tomu, aby hru – byť jen dočasně – publikovali exkluzivně u něj. Zároveň tím vyvíjí tlak k tomu, aby pravidla upravil i Steam. Ten bere 30 %. Když hra utrží 10 milionů dolarů, provizi sníží na 25 %. Po 50 milionech dolarů pak za 20 %.

Microsoft si však na dobráka myslícího na vývojáře hraje jen na počítačích, kde je v herních obchodech velká konkurence. Ve Storu na Xboxu má monopol a tam si nechá 30% provizi.