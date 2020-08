Microsoft nezajímá, zda prodá nejvíce konzolí, jde prý jinou cestou

Phil Spencer v poslední době nešetřil především slovy chvály na nově přicházející Xbox Series X. Nyní se však rozpovídal na trošku jiné téma a podle jeho slov není prioritou Microsoftu snaha prodat co nejvíce konzolí Xbox Series X a předehnat tak konkurenci v počtu. "Kdyby to byl náš přístup, nepouštěli bychom hry Xboxu na PC. Nedělali bychom nové hry pro Xbox One a nepracovali bychom na projektu xCloud, aby si mohli lidé zahrát i na telefonu," nechal se slyšet ohledně priorit Microsoftu.

"Porovnávat, kolik konzolí jsme prodali oproti ostatním společnostem jako Sony a Nintendo, to není náš přístup," pokračoval Spencer. Prioritou Microsoftu je stavět zážitek kolem hráče a proto pracuje na projektech jako je Xbox Game Pass či xCloud. Ze stejného důvodu také Microsoft pouští své first-party tituly na více platforem. Ačkoliv Spencerova slova budou jistě mírně nadsazená a Microsoftu jistě není úplně jedno, kolik nových Xboxů prodá, jde přinejmenším o celkem hezkou myšlenku. Celý rozhovor s Philem Spencerem si můžete pustit níže. Video je rozdělené na části, takže Spencerův čas je tam jasně označen.

Ať ale Microsoft chce nebo ne, součástí konzolových válek je a důkazem je i to, že Spencer sám i mnozí další velmi často porovnávali Xbox s novým Playstationem. Vzpomeňme například na nedávné popíchnutí ze strany Microsoftu, když Sony odhalilo, že PS5 hry s Dualshockem 4 nebude možné hrát. Xbox okamžitě vytasil odpověď, že u něj měnit ovladače nemusíte.