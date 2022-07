Potěší milovníky akce i dobrodružství.

Je tu další měsíc a s ním i další várka her zdarma pro předplatitele služby Xbox Live Gold skrze program Games with Gold. Opět jde o kombinaci všech možných žánrů a několika her jak z nových konzolí, tak staršího Xboxu360.

Hráči dostanou např. pohádkovou plošinovku Beasts of Maravilla Island, sci-fi Relicta, ale také zábavnou arkádu Thrillville: Off the Rails a výborné fantasy RPG Torchlight.