Tentokrát nám jako první ukázal nadcházející hry zdarma pro konzole Xbox One Microsoft, a rozhodně udělal radost většině milovníků akce a příběhů.

V lednu se totiž dočkáme čtveřice her. Na konzoli Xbox One dorazí skvělá fantasy stealth akce Styx: Shards of Darkness a příběhová adventura Batman: The Telltale Series. Konzole Xbox360 se pak dočká bojovky Tekken 6 a parádní kostičkované adventury LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.