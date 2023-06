Microsoft představí své novinky na Xbox Game Showcase. Sledovat ji můžete živě už dnes večer

Xbox má dnes nejlepší příležitost, jak si alespoň trochu napravit svoji reputaci mezi hráči. Po odkladech již dávno oznámených her a vlažném přijetí posledních first-party titulů se dost možná schyluje k největší akci za poslední dobu. Stačí zmínit jména jako Avowed, Forza Motorsport, Fable nebo Hellblade 2, a už to by stačilo, aby fanoušci byli spokojení. Co všechno Microsoft chystá, se dozvíme dnes od 19:00 našeho času. Živě můžete sledovat na Twitchi nebo YouTube, kde bude mít prezentace i české titulky.

Co dalšího můžeme na Xbox Game Showcase očekávat? Pokračování série S.T.A.L.K.E.R. to určitě nebude. Tvůrci dali s předstihem vědět, že na akci nebudou mít ukázku ze své hry. Na druhou stranu se ale pořádné dávky novinek dočkají fanoušci sci-fi RPG, protože na Showcase naváže samostatná akce věnovaná Starfieldu, který Bethesda připravuje na letošní podzim.

Přímo v průběhu hlavní prezentace pak očekáváme Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vzhledem k tomu, že se toto rozšíření neukázalo na Summer Game Festu. Samozřejmostí pak je oznámení Persona 3 Reload, což je remake výborného JRPG. Tato značka se pak rozroste i o strategii jménem Persona 5 Tactica. Tady nemusíme spekulovat, je to samozřejmost. Americká pobočka Atlusu totiž trailery na obě hry vydala s předstihem.

Mluví se také o Hollow Knight: Silksong, ale takhle bychom mohli hádat u spousty dalších her. Vzhledem k tomu, že v tomto období je prezentace Xboxu tou největší, se k ní ubírá největší pozornost a Microsoft se bude muset sakra snažit, aby u fanoušků konečně pořádně zabodoval. V průběhu této generace se mu to zatím moc nepovedlo.