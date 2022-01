Microsoft přestal vyrábět všechny typy Xboxu One. To Sony s PS4 zdaleka nekončí

Další konzole pomalu míří do propadliště dějin. Microsoft potvrdil, že přestal vyrábět všechny verze svého Xboxu One, dokonce už je nevyrábí více jak rok. Veškeré kusy, které v uplynulých měsících byly a ještě stále jsou k dispozici, jsou pouhý doprodej zásob. Je to kontrast oproti Sony, které se naopak k produkci PlayStationu 4 nenápadně vrací.

Xbox Series S a Series X: vyšší výkon, SSD a sliby do budoucna | Recenze

Výroba Xboxu One X a One S bez diskové mechaniky byla ukončena před představením novějšího Xboxu Series X, o tom Microsoft již v minulosti hovořil. Jak ale informuje The Verge, firma na konci roku 2020 ukončila produkci také klasického Xboxu One S, čímž dostaly stopku veškeré existující verze této konzole.

Prodej zatím ukončen není, skladové zásoby v době rozhodnutí byly dostatečné, tudíž ještě stále lze konzole bez problémů sehnat. Připravte se ale to, že tato situace se může v blízké době změnit. Ukončení výroby všech Xboxů One potvrdila serveru šéfka marketingu Xboxu Cindy Walkerová.

Microsoft si může dovolit zaměřit se pouze na novou generaci konzolí, protože s dodávkami nejnovějších Series X a S nemá tak rozsáhlé problémy – české e-shopy po troše hledání ukazovaly čekací dobu pouhých pár dní.

Playstation 5: futuristická stylovka se spoustou změn | Recenze

U Sony a jeho PlayStion 5 je ale situace o hodně jiná, získat tuto konzoly je ještě stále velmi komplikované a obvykle to zahrnuje čekání i několik měsíců. Firma proto s výrobou PlayStation 4 stále pokračuje, podle agentury Bloomberg během letošního roku vyrobí okolo milionu kusů. Přitom s tím zřejmě sama není spokojena, produkce PS4 měla být ukončena na konci roku 2021. Kusů PS5 je ale tak velký nedostatek, že Sony nemá na vybranou.