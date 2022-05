Microsoft připravuje nejmenší Xbox. Tzv. Keystone bude sloužit pouze pro streamování her

Nejlevnější Xbox rozhodně nebude klasickou herní konzolí

V březnu se v kódu Xboxu objevilo tajemné kódové označení Keystone. Microsoft teď pro magazín Windows Central potvrdil, že se jedná o dlouho spekulovanou krabičku, která do televizorů a monitorů přinese streamované hry z Game Passu. Vydání ještě rozhodně není za rohem, firma detaily stále piluje, takže ani nezveřejnila bližší informace o funkcích nebo dostupnosti.

Velkou představivost ale nepotřebujeme. Keystone pravděpodobně bude tím, co je Chromecast Ultra pro Google Stadii nebo Fire TV Stick pro Amazonu Luna. Tedy malou krabičkou, která se připojí do HDMI, k internetu a gamepadu a zpřístupní konzolové hry tam, kde žádná konzole není a zobrazovadlo nebude mít vlastní xboxovou aplikaci, což je také směr, kterým Microsoft míří.

Klasické konzole Xbox Series S a X stojí 299, resp. 499 dolarů, Keystone by se teoreticky mohl dostat na baťovských 99 dolarů s tím, že bude závislý na dalším předplatným. Game Pass Ultimate stojí 15 dolarů měsíčně (339 Kč).

Windows Central spekuluje, že by Keystone mohl běžet na jádru Windows, což by teoreticky mohlo znamenat dostupnost klasického Storu s dalšími aplikacemi. To by přišlo vhod pro neherní služby jako Netflix, HBO Max či Disney+, avšak ani k tomu se Microsoft zatím nevyjádřil.