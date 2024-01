Microsoft propouští 1 900 zaměstnanců napříč svými herními společnostmi. Blizzard zrušil chystanou survival hru

Zatímco před pár lety byla doba odkládací, nyní si v herním průmyslu prožíváme dobu propouštěcí. Za poslední týdny nebyl jediný den bez toho, abychom neviděli zprávy týkající se propouštění vývojářů nebo rovnou rušení studií. Včera večer přišla obrovská rána pro týmy spadající pod Microsoft. Propuštěno je 1 900 zaměstnanců. Změny se dotknou převážně Activision Blizzardu, Zenimaxu a neunikne jim ani samotný Xbox.

Herní divize Microsoftu se tak rázem zmenšila o 8 %. Tyto události vyvolali ve společnosti znatelný chaos, což dokazuje to, že se přímo zaměstnanci Microsoftu dotazovali novináře Jasona Schreiera, který o této události reportoval, jestli se jich propouštění také týká. Připomíná to situace z Riot Games, kde členové týmu také o rušení svých pracovních pozic nebyli předem uvědomeni.

Phil Spencer ve zprávě pro zaměstnance uvádí, že tyto změny přicházejí z důvodu dlouhodobé udržitelnosti všech studií. Zároveň slibuje zasaženým vývojářům podporu. Propouštění se týká převážně Activisionu, přičemž odchází také prezident Blizzardu Mike Ybarra. Vzhledem k tomu, že byl ve společnosti přes 20 let, je to opravdu nečekaná událost. Obzvlášť z toho důvodu, že při svém nástupu na tuto funkci v ní hodlal setrvat jak dlouho to jen půjde. Nový prezident by měl být oznámen příští týden. Blizzard přišel také o Allena Adhama, spoluzakladatele tohoto legendárního studia, který dlouhé roky stál v čele designérských týmů.

Aby toho pro Blizzard nebylo málo, tak byl zrušen i jejich nový survival projekt známý pod jménem Odyssey, který byl podle reportu ve vývoji přes 6 let. Je to jediná hra spadající do zatím neobjevené značky, o které víme, že v Blizzardu vznikala. Výsledek ale nikdy neuvidíme. Další reporty uvádějí, že i kdyby vývoj pokračoval, bylo vydání plné verze stále ještě několik let daleko. Matt Booty, který stojí v čele Xbox Studios, obeslal zaměstnance s vlastním vyjádřením ohledně změn, kde právě zmiňuje i tento projekt. Prý se část týmu přesune k vývoji dalších her, které má Blizzard momentálně v rané fázi tvorby.

