Microsoft prozradil poslední detaily k Xboxu Series S

Redmondská společnost dnes aktualizovala produktové stránky Xboxu Series S i Series X. Na nich najdeme poslední zbytky informací a střípky, které dosud Microsoft tajil.

Obě konzole nakonec mají stejnou konektorovou výbavu sestávající z výstupu HDMI 2.1 a tří USB, z nichž jeden se nachází na čelní straně. Všechny odpovídají standardu USB 3.x s propustností 5 Gb/s. Síťové rozhraní je rovněž shodné. Na konzoli je RJ-45 pro gigabitový ethernet a nechybí ani Wi-Fi 802.11ac (aka Wi-Fi 5).

Dozvěděli jsme se také přesné rozměry a hmotnosti obou konzolí (viz tabulka) a také velikost čipu u Series S. Ten má plochu 197 mm², která odpovídá 55 % toho ze Series X.

Microsoft na svém webu nadále bez upřesnění píše, že obě novinky jsou zpětně kompatibilní s hrami předchozích generací. Ale až pro Video Games Chronicle firma přiznala, jak bude kompatibilita probíhat v praxi. Series S rozjede starší hry jen v profilu Xboxu One (S), nikoliv One X. To znamená omezení na 1080p i budou textury v nižním rozlišení. Tituly z Xboxu 360 budou bez vylepšení, která Microsoft dodal speciálně pro One X.

Přesto hry budou vypadat a poběží lépe na Series S než One S. Díky vyššímu výkonu se stabilizuje snímková frekvence, GPU nasadí lepší filtrování textur a bude automaticky obraz převádět na HDR. Díky SSD se pak zkrátí časy načítání. Oživeno: Microsoft již detaily ke kompatibilitě aktualizoval i na svém blogu.

Xboxy Series S a Series X se začnou prodávat od 10. listopadu, přesně za týden startují předobjednávky. Doporučené české ceny jsou 7 999 a 13 499 Kč.