Microsoft slibuje na výstavě E3 velké věci, ukáže budoucnost Xboxu

Sony včera večer oficiálně potvrdilo, že i letos vynechává výstavu E3 a soustředí se na vlastní akce. Microsoft toho samozřejmě využije, jelikož bude i tentokrát bez větší konkurence a podle Phila Spencera toho společnost patřičně využije.

Spencer totiž ihned vyrazil na Twitter a slíbil fanouškům, že se Microsoft na výstavě E3 patřičně ukáže a odhalí budoucnost platformy Xbox a samozřejmě nové konzole Xbox Series X.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020