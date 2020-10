Microsoft tasí další esa, Game Pass bude do konce října obohacen o další hry

Troufám si říct, že za posledního půl roku nebyl ani jeden týden, kdy bychom neslyšeli o službě Xbox Game Pass alespoň jedinkrát. Tento odvážný a pravděpodobně nákladný, leč setsakramentsky úspěšný způsob marketingu se každý den těší čím dál větší oblibě a překonává jeden milník za druhým. Není to zase tak dávno, kdy služba dosáhla počtu patnácti milionů předplatitelů a čísla nepřestávají narůstat.

Microsoft své předplatné velice často obměňuje (nebo přesněji rozšiřuje?), a ve druhé polovině října tomu nebude jinak.

Již tento týden, 15. října, budou do rozsáhlého portfolia Game Passu přidány hry Age of Empires 3: Definitive Edition spolu s Heave Ho, Katana Zero, Tales of Vesperia: Definitive Edition a The Swords of Ditto: Mormo’s Curse.

Nezapomeňte, že Game Pass již brzy absorbuje celý EA Play, což bude znamenat náhlé přidání dalších cca šedesáti her.