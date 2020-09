Microsoft to odpálil. Známe ceny Xboxů, dostupnost i novinky v Game Passu

Po četných únicích posledních dvou dnů se Microsoft konečně rozhodl odhalit karty. Firma na svém blogu potvrdila další informace, takže už známe vše až na přesnější specifikace levnějšího Xboxu Series S.

Teď to nejdůležitější:

Xbox Series S|X se začnou prodávat od 10. listopadu , ale již 22. září startují předobjednávky.

, ale již 22. září startují předobjednávky. Xbox Series S bude v Česku stát 7999 Kč, Xbox Series X bude za 12 999 Kč. Platí též dříve odhalené americké ceny 299 a 499 dolarů.

Microsoft do dalších 12 zemí rozšíří program Xbox All Access, v rámci něhož zájemci za měsíční poplatek dostanou zapůjčený Xbox a s ním předplatné Game Pass Ultimate. Česko bohužel mezi těmito zeměmi není. Každopádně Series S bude stát 25 dolarů měsíčně, Series X pak 35 dolarů. Po dvou letech hráčům konzole zůstane a nadále už nebudou muset platit.

Game Pass Ultimate, který v Česku stojí 339 Kč měsíčně, před koncem roku pojme i předplatné EA Play. Za stejnou cenu tak hráči dostanou 100+ her od Microsoftu a dalších studií a k tomu okolo 60 výběhových titulů od Electronic Arts. Obě služby se propojí na konzolích i PC. Počítačová verze pak 17. září vyskočí z bety. Game Pass Ultimate mimochodem bude obsahovat i Project xCloud dorazí na mobilní zařízení v polovině září. Bude dostupný i u nás, a to i u nás.

Ke specifikacím levnějšího Xboxu výrobce prozradil jen to, že jde o architektonicky stejnou konzoli jako Series X. Má tedy procesor s jádry Zen 2, grafikou architektury RDNA 2 i velmi rychlé SSD. Výkon je prý třikrát vyšší než u základního Xboxu One, to odpovídá oněm spekulovaným 4 TFLOPs, zatímco Series X dosahuje 12 TFLOPs.

Series S je optimalizován pro hraní v rozlišení 1440p a 60 snímcích za sekundu, v některých hrách nabídne až 12 fps. Series X počítá s 4K, tedy 2160p. Během příštího roku navíc obě konzole získají aktualizaci, která doplní podporu HDR formátu Dolby Vision pro videohry. U filmů a seriálů si s Dolby Vision rozumí od začátku, obě též podporují zvuk Dolby Atmos.