Microsoft v Polsku otevřel studio Elsewhere Entertainment. Bude dělat příběhové AAA hry

Krátce poté, co Microsoft zrušil čtyři herní studia spadající pod Bethesdu, zakládá jedno nové. To bude působit jako součást Activisionu. Elsewhere Entertainment sídlí v polské Varšavě, ale část týmu bude pracovat v USA.

Zaměří se na tvorbu příběhových her, má jít přitom o vysokorozpočtové AAA tituly. Sympatické je, že Elsewhere se má zaměřit na nové značky, nebude to tedy další pomocná síla pro sérii Call of Duty. Má však využít již dostupné zdroje a nástroje Activisionu, takže vývojářl možná sáhnout po IW enginu pohánějícím CoD, případně nové – zatím nepojmenované – technologii, na níž běží Diablo IV.

Elsewhere v inzerátech hledá animátory a technické umělce, zároveň už ale v týmu má autory, kteří jsou podepsaní pod sériemi The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division a Far Cry.

Polsko je jednou z největších líhní videoher v Evropě. Působí tam velká studia jako CD Projekt Red (Zaklínač, Cyberpunk 2077), Techland (Dead Island, Dying Light), CI GAmes (Sniper: Ghost Warrior, Lords of the Fallen), Teyon (Terminator: Resistance, RoboCop: Rogue City) nebo Bloober Team (Layers of Fear, The Medium). U našich severních sousedů ale vznikaly i indie hity jako Frostpunk, Green Hell, Superhot, Whis War of Mine, Against the Storm nebo aktuální Manor Lords.