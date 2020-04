Microsoft ví, že chceme vidět hry nové generace a slibuje je brzy ukázat

Microsoft se pomalu ale jistě chystá pořádně odhalit herní portfolio nadcházející konzole nové generace a je si vědom, že musí mnohem více zatlačit právě na hry a exkluzivní tituly konzole Xbox Series X.

Společnost regulérně zveřejňuje spoustu různorodých informací o nadcházející konzoli, takže toho víme docela hodně, právě hry a nové portfolio je ale zatím zahaleno rouškou tajemství, nepočítáme-li očekávané hity jako Halo Infinite či další Forzu. To se ale změní, a brzy.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)