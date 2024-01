Microsoft vybavuje hráčům kuchyně. Po lednici přichází toaster ve stylu Xbox Series S

Víme, že apríl je až za pár měsíců. Tohle ale opravdu není vtip, i když to jedním začalo. Nedlouho po oznámení aktuální generace konzolí od Microsoftu si komunita utahovala z toho, že Series X vypadá jako lednice. O pár let později spatřila světlo světa fungující mini lednička, kterou jste za cenu okolo 2 000 Kč mohli sehnat i u nás. Vtípky v podobném stylu směřovaly i na Series S, kde lednici vystřídal toaster. Ani tentokrát Microsoft nezklamal a ve spolupráci s firmou Uconic do prodeje uvedl fungující toaster ve stylu eska.

S cenovkou 39,99$ ho zatím najdete jen v zahraničních obchodech a není jasné, jestli se dostane i k nám. Vypadá to ale, že jde o úspěch, protože ve všech eshopech, kde jsme ho zahledli, byl vyprodaný. Hry si na něm sice zahrajete těžko, ale kromě toho, že vám opeče toasty, do nich také vypálí logo Xboxu. Něco takového skalním fanouškům této konzole jistě nemůže ve sbírce chybět.



Microsoft již dříve uvedl lednici ve stylu konzole Xbox Series X

Nechybí ani tradiční funkce toastovače, jako nastavení míry opečení nebo odnímatelný sběrač na drobky. Jak upozornil web Variety, není to první "herní toaster", který se kdy dostal do obchodů. Podobný nápad s vypečením vlastního loga na toast měla i společnost Bungie.