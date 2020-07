Microsoft zastavuje produkci Xbox One X, připravuje se na novou generaci

Společnost Microsoft potvrdila, že již nebude dále vyrábět konzoli Xbox One X ani Xbox One S All-Digital Edition a zcela se soustředí na nastupující generaci a konzoli Xbox Series X.

"Jak se postupně začínáme dívat do budoucnosti s konzolí Xbox Series X, podstupujeme přirozený krok a zastavujeme produkci konzolí Xbox One X a Xbox One S All-Digital Edition," nechal se slyšet tiskový mluvčí Microsoftu v rozhovoru pro The Verge. "Klasický Xbox One S bude i nadále vyráběn a globálně prodáván."

Tento krok je pochopitelný. Současná dosluhující generace už toho nemá tolik co říct a koncem roku se pozornost většiny hráčů přenese na generaci novou. Společnost se tedy začíná soustředit právě na nastupující léta a maximální podporu nejen hardwaru, ale i softwaru a služeb.