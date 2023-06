Microsoft zdraží Xbox Series X i předplatné Xbox Game Pass

Na rozdíl od PlayStationu se Xboxu podařilo udržet původní cenu svých aktuálních konzolí přes vánoční sezónu až do léta. Od 1. srpna přijde změna. Výkonnější Xbox Series X podraží o 50€. Už v červenci naroste cena předplatného Xbox Game Pass. Pokud ale používáte jeho variantu pro PC, tak se vás změny netýkají. Stejně tak zatím nejsou v plánu ani změny pro Xbox Series S.

Podle webu The Verge za Xbox Game Pass zaplatíme měsíčně 269 Kč oproti dřívějším 259 Kč, respektive u Ultimate varianty je to 389 Kč místo 339 Kč. Pro Slovensko by měly být nové ceny 10,99€ a 14,99€ . Výjimkou na evropském trhu jsou Norsko, Dánsko a Švýcarskou, těch se zdražování netýká. Bohužel našich trhů se dotkne zdražení jak Game Passu, tak XSX.

Noví předplatitelé na vyšší cenovky narazí od 6. července. Pro stávající členy začne zvýšení platit až 13. srpna. Pokud ale máte předplacený Game Pass na rok, tak se nemusíte bát, že byste museli něco doplácet. Změnu pocítíte až s jeho obnovením.

S cenovkou 549€ Series X dorovná aktuální doporučenou cenu PlayStationu 5. Vedoucí Xboxu Phil Spencer už loni na podzim řekl, že se zdražení nevyhnou. To uvádí pro The Verge i Kari Perez, vedoucí komunikace pro Xbox. „Drželi jsme ceny konzolí dlouhá léta a musíme upravit ceny tak, aby odrážely podmínky konkurence na jednotlivých trzích.“ Ke zdražená Game Passu pak dodává, že to nemá nic společného s plánovanou akvizicí Activisionu a stejně jako u konzole jde o vyrovnávání podmínek na lokálních trzích.

Zdroj: The Verge