Mijamoto s Nintendem chce pokračování 3D Maria rozvíjet v nových směrech

V posledních letech se Mario na našich obrazovkách objevoval hlavně díky portům starších dílů. Naposledy to bylo se Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Už jsou to ale 4 roky od skvělého Super Mario Odyssey a bylo by načase, abychom se dozvěděli, kam kroky Maria a jeho přátel povedou tentokrát. Šigeru Mijamoto, díky kterému Mario vznikl, prý chce společně s Nintendem 3D Maria rozvinout v nových směrech.

Herní studia prý mají devkit konzole Nintendo Switch 4K, společnost to popírá

"Abych vám vysvětlil rozdíl mezi 2D Mariem a 3D Mariem, popíšu vám pozadí vývoje hry New Super Mario Bros. Wii, která vyšla v roce 2009. V tu dobu jsme měli pocit, že s každým dalším dílem Super Maria - který tou dobou už byl zažitý ve 3D prostředí - se stává komplikovanější," řekl Mijamoto během Q&A v posledním finančním reportu společnosti. Dodává, že po Super Mario Galaxy z roku 2007 chtěli udělat něco přístupnějšího, což byl právě výše zmíněný 2D díl. To později vedlo k ještě jednoduššímu Mariovi - Super Mario Run.

Recenze hry Metroid Dread. Návrat legendy, která se drží svojí tradice

"Když vyvíjíme software, máme nutkání zapojovat nové elementy, ale současně chceme, aby si hru užili i hráči, pro které to bude první herní zážitek. Nedávno si lidé všech generací užili 3D Maria v Super Mario Odyssey a s pokračováním 3D Maria bychom ho chtěli rozšířit v nových směrech." Na konkrétní informace ohledně toho, co má Mijamoto vlastně na mysli, si ještě nějakou dobu budeme muset počkat, ale tipujeme, že příští rok už by mohlo k odhalení nového Maria dojít. Teď přeci jen má Nintendo na obzoru velké pecky jako je pokračování Zeldy, takže nového Maria nutně nepotřebuje. Super Mario Odyssey nicméně patří mezi nejlepší skákačky generace a my jsme velmi zvědaví, s čím nás Nintendo překvapí v pokračování.

Zdroj: NintendoEverything