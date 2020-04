Minecraft dostal ray tracing. Tak dokonale nasvícené kostičky jste ještě neviděli

Minecraft je kult, o tom není pochyb. Již dlouhé roky pravidelně udržuje fanoušky a hráče všeho druhu u obrazovek a jen tak mimochodem jde o jednu z nejprodávanějších her historie. Možnost vytvořit naprosto cokoliv láká tvořivé hráče už od dob kostiček LEGO a v digitální podobě lze popustit uzdu fantazii ještě více. Za ty roky jsme vám přinesli celou řadu neuvěřitelných projektů, od zmapování měst jako Vídeň a Paříž až po fantasy světy a zrekonstruování Středozemě či světa Hry o trůny takřka s maniakální přesností. Komunita se vždy postará o krásné výtvory a nyní přichází další evoluční stupeň této platformy.

Minecraft RTX je další generací kostiček, která ve spolupráci se společností NVIDIA přinese hráčům celou řadu moderních technologií. Bavíme se tu o takových chuťovkách jako ray tracing (v tomto případě jeho varianci zvanou path tracing), realistických materiálech či technologii DLSS 2.0 pro lepší kvalitu obrazu při udržení vysoké snímkovací frekvence.

Podívejte se, jak velký rozdíl je oproti původnímu Minecraftu a RTX verzi:

My jsme dostali pozvání do několika herních světů, kde se RTX verze Minecraftu dokáže zplna představit (ty budou mimochodem ke stažení zcela zdarma z Marketplace). A ačkoliv je vše prozatím ve fázi betaverze, rozdíl je zatraceně znát a člověk by nevěřil, jak velkou změnou může být i obyčejné realistické nasvícení či věrohodné zpracování materiálů. Pojďme se tedy podívat do galerie na to, co všechno můžete v novém Minecraftu očekávat.

Vše bylo testováno na herním notebooku Asus Zephyrus S GX502 s procesorem i7 deváté generace a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 2070