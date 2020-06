Minecraft Dungeons: když má Minecraft dítě s Diablem | Recenze

Co baví Příjemná jednoduchá mlátička

Zábavný multiplayer

Vizuál Minecraftu baví Co vadí Málo možností customizace

Nezáživné pro jednoho hráče

Menší nedomyšlenosti game designu 6 /10 Hodnocení

V jednoduchosti je síla a stavění z kostiček získalo Minecraftu slávu. Dodnes se divím, že mohl dosáhnout až tak obrovské popularity a zasáhnout i světy mimo herní průmysl. Dokonce i v knihovně na vás vybafne Minecraft. No a s popularitou titul trochu bobtnal, získával hromady rozšíření a dostal se na všechny možné platformy.

Minecraft během let získat díky Minecraft: Story Mode i příběhovou hru a nyní se dočkal o něco jednodušší, přímočařejší a akčnější verze. Když jsem to poprvé zahlédl, řekl jsem si, že Minecraft Dungeons je takové Diablo: Minecraft Edition a ačkoli je toto přirovnání trochu nadnesené, principem se jedná právě o takovou zběsilou klikačku, jako byl první díl Ďábla.

Hack and slash se vším všudy

Nyní nic nestavíte, nic nezkoumáte, nic nevyrábíte. Minecraft Dungeons je hack and slash osekaný do nejhrubšího základu. Jednoduchý příběh o zlém vesničanovi vlastně jen ukáže důvod, proč procházíte světem a bojujete s obrovskými zástupy nepřátel. A boj je víceméně o tom "střílej, sekej, uskoč". No aby to bylo prostě jednoduché.



Ve hře jen bojujete, hlubší význam tu nehledejte

Nemusí to být pro vás zápor, ale hned zkraje se sluší říct, že Minecraft Dungeons míří na tu méně náročnou část hráčské populace. Na tu, které se nechce příliš přemýšlet a která si chce prostě sednout a trochu se odreagovat. Postupně sice nacházíte různé speciální předměty, můžete vyvolat psa nebo lamu, mít mocný laser, který nabíjíte duší vašich nepřátel, ale to pravidla hry až tak moc nemění.

Je to ale jisté zpestření. Hra je výpravou za lootem. Je to asi jediný cíl, který zde můžete najít. A ten loot je alespoň docela zajímavý. Nic světoborného zde nehledejte, ale je fajn, že tu jisté taktizování je. Na blízko můžete mít meč nebo kopí s větším dosahem, které je však pomalejší nebo rychlé dýčky, se kterými si ale musíte držet nepřátele blízko u těla. Můžete mít luk, který střílí šípy, které se odráží mezi nepřáteli či kuši, která střílí víc šipek najednou.



Jistý příběh tu je, ale získání co nejlepšího lootu je víceméně jediným cílem hry

Takže ačkoli budete hrát pořád dost stejně, právě úpravou a vylepšováním předmětů vytváříte svůj herní styl. Když hrajete hru s přáteli, je vážně zábava vidět, jak každý směřuje trochu jinam. Nicméně i tak mám pocit, že hra toho neumožňuje příliš a obecně tu není moc velká customizace. Zvlášť když si člověk řekne, že při získávání vyšších levelů vlastně nemáte žádný vývojový strom a pouze utrácíte body na vylepšení vašeho vybavení.

Zombíci, kostlivci a creepeři

Zásoba nepřátel je nakonec až překvapivě bohatá a hlavně pestrá. Minecraft Dungeons vychází z větší části ze starých známých nepřátel a potkáte se se zombíky a kostlivci, zároveň má však v zásobě mnohé speciality. Jsou tu mágové, kteří vylepšují své jednotky, vyvolavači či posedlí vesničané.



Nepřátel je ve hře docela rozmanité množství

Hra se tedy drží již zmíněných hack and slash mechanik, ale nutí vás trošku taktizovat. Rozhodnout se, jaké nepřátele zabít jako první a dle mapy popřemýšlet na již zmíněném vybavení. Mít například kost na vyvolání vlka se sakra hodí, aby se vlk obětoval a sejmul creepera, který u vlka vybouchne.

Jsou tu dokonce i bossové, kteří dokáží občas hezky potrápit. Menší výtka může být k tomu, že při hře s více hráči má hra nepřátel na mapě možná až příliš. Je sice otázka, jak moc to člověku vadí. Přesto když na vás vyběhne 20 creeperů, působí to dost přehnaně.

V kostičkovém vesmíru

Minecraftový styl grafiky je až překvapivě boží. Je vážně cool prohlížet si kostičkový svět a prohledávat jeho zákoutí. Na tom je vlastně hra i postavena. Abyste vedle hlavní cesty šli také různými bočními cestami a hledali skryté poklady. Je pravda, že některé mapy kvůli tomu byly až příliš rozsáhlé, ale průzkum byl přesto uspokojivý (pokud tedy za rohem nebouchl creeper).



Průzkum světa je radost

Menší výtku mám možná ke kameře. Obvykle je v pohodě a úhel se mi líbí, ale vývojáři zcela nepromysleli, že není vidět například přes stromy. Nejednou se mi stalo, že jsem moc neviděl, co má postava dělá, když jsem to zrovna potřeboval. V mnoha hrách to řeší částečným mizením předmětů, které stojí v cestě výhledu. Ve výsledku je to ale spíš menší chybka, která herní zážitek moc nekazila.

Bojujte v týmu

Na rovinu, hrát Minecraft Dungeons v jednom za moc nestojí. Chce to hrát s někým, což vedlo ke zklamání, že hra zatím nepodporuje crassplatform multiplayer mezi Xbox One a PC (ale pracuje se na něm), nicméně hra je součástí Xbox Game Pass, takže najít hráče moc těžké není.

Hra celkem hezky balancuje obtížnost a množství nepřátel dle velikosti vašeho týmu, aby to byla vždy výzva. Musím pochválit i možnost teleportace na určité členy týmu (ztratíte se zde snadno). Jinak ale hra funguje příjemně. Jen jsem se setkal s pár technickými problémy (odpojování apod.), které naštěstí z větší části již zmizely.

Nic víc na tom nehledejte. Stará dobrá hack and slash, která má skin Minecraftu. Na zabavení u krácení času je to fajn, ale pro náročnější hráče určená není. Na druhou stranu, Minecraft je určený spíše pro ty mladší a těm tento styl může sednout víc.